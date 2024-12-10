Овчинский: в Даниловском районе построили частный детский сад

Овчинский: в Даниловском районе построили частный детский сад
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Образовательное учреждение смогут посещать 100 малышей

Новый детский садик скоро распахнет двери в Южном административном округе столицы. Его построили в Даниловском районе в составе жилого комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Детсад откроется по адресу: улица Мустая Карима, дом 12, корпус 7. Он станет частью формирующейся социально-бытовой инфраструктуры жилого комплекса, который введен в эксплуатацию в начале ноября 2024 года.

"Частный детский сад площадью порядка одной тысячи квадратных метров занимает первые два этажа жилого комплекса и рассчитан на 100 воспитанников. Он сможет принять четыре группы детей. В учреждении предусмотрены отдельные спортивный и музыкальный залы, просторная соляная пещера для профилактики простудных заболеваний. Также в саду организованы исследовательская лаборатория, сенсорная комната с пузырьковыми колоннами и светящимся сухим бассейном",

– рассказал Владислав Овчинский. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки для прогулок и подвижных игр воспитанников, разбиты цветочные клумбы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в городе планируется открыть 200 объектов образования.

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