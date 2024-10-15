Выплаты и надбавки учителям предусмотрены в проекте бюджета Москвы на 2025 год - Собянин

В столице реализуется масштабная программа модернизации школ

В проекте бюджета на 2025 год заложено 649,6 млрд рублей на развитие образования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Средства предусмотрены на модернизацию инфраструктуры, а также выплаты педагогам.

В бюджете Москвы на 2025 г. предусмотрены, в частности, средства на большую программу реконструкции столичных школ, включая благоустройство территории вокруг образовательных учреждений. В следующем году отремонтируют и переоснастят около ста школьных зданий.

Будет расширена сеть предпрофессиональных классов, чтобы в каждом районе города школьники имели возможность пройти специализированную подготовку к получению будущей профессии. Продолжится также реализация проекта подготовки к ЕГЭ.

"Для учителей предусмотрены выплаты вознаграждения за классное руководство и надбавка за работу с "Московской электронной школой", гранты за разработку материалов",

– сообщил Сергей Собянин.

В целом на развитие московского образования в следующем году будет направлено 649,6 млрд рублей, а за период 2025-27 г.г. на эти цели планируется потратить свыше 2,1 трлн рублей. В частности, в ближайшие три года в Москве намерены значительно увеличить прием в колледжи. Следовательно, необходимо обновлять материально-техническую базу действующих учебных заведений среднего профессионального образования, а также строить и комплектовать новые.

"Запланировали строительство четырех больших образовательных комплексов. В дополнение к "Руднево" планируем создать еще две площадки для практической подготовки студентов",

– рассказал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, насколько вырастут расходы на здравоохранение в Москве в следующем году.