Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2025 году выделено свыше 15 млрд рублей

Плановые расходы Москвы на развитие здравоохранения в 2025 году составят 1,1 трлн рублей с учетом ОМС. Это больше, чем в предыдущем периоде, на 8%, сообщил мэр Сергей Собянин.

Перед городом сейчас стоит задача сформировать к концу 2028 года новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. Для этого с 2025 по 2027 год должен быть построен 31 объект здравоохранения и модернизированы действующие объекты. В частности, в следующем году планируется:

завершить реконструкцию столичных поликлиник

достроить новые корпуса Московской городской онкологической больницы №62 на территории "Сколково", а также многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира

приступить к строительству новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова.

Кроме этого, Москва продолжит внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи, создание сети центров женского здоровья, развитие единой цифровой платформы столичного здравоохранения и других важнейших проектов медицины.

"Закончим в 2027 году создание клиентских путей по всем основным профилям медпомощи",

– сообщил Сергей Собянин.

В связи с этим из городского бюджета в 2025 – 2027 г.г. на здравоохранение будет выделено 3,4 трлн руб., в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в следующем году – свыше 15 млрд рублей. На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в ближайшие три года планируется направить 141,1 млрд рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что социальные расходы составят половину столичного бюджета в 2025 году.