Овчинский: дом с подземным паркингом построили в Бутырском районе по программе реновации

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На северо-востоке столицы построили еще один дом для участников программы реновации. Новостройка общей площадью более 20 тысяч квадратных метров появилась в Бутырском районе по адресу: улица Яблочкова, дом 28. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Дом находится в пешей доступности от станций "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии и "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
"Односекционный дом рассчитан на 182 квартиры суммарной площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Из них две предназначены для маломобильных граждан – в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника",
– подчеркнул Владислав Овчинский. Он добавил, что неподалеку от дома расположены школы, детский сад а также медицинский колледж.
Дом оборудован подземным паркингом. В подъезде установлены четыре лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Предусмотрено помещение для консьержа и места, где можно оставлять детские коляски и велосипеды.
Первый этаж здания нежилой. Здесь арендаторы смогут открыть магазины, кафе, пункты выдачи заказов или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, необходимые для комфорта жителей.
Территорию около дома благоустроили: провели работы по комплексному озеленению и смонтировали наружное освещение.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и касается около миллиона москвичей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации.
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