Овчинский: На месте долгостроя на севере Москвы появится реабилитационный центр

Объект здравоохранения будет рассчитан на 220 мест

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на севере столицы в районе Западное Дегунино появится реабилитационный центр. По адресу: улица Ивана Сусанина, владение 3 будет достроен объект незавершенного строительства. После окончания работ заведение будет рассчитано на 220 коек.

Как напомнили в Департаменте градостроительной политики Москвы, на этом участке располагается недостроенный объект – ожидалось, что там появится протезно-ортопедический восстановительный центр. Его строили за счет федерального бюджета, но приостановили все работы около 13 лет назад, в 2011 году.

"Недостроенный объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. В результате приняли решение о передаче объекта ФБУ "Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации" под размещение реабилитационного центра. Начало работ планируется в 2025 году", – рассказал Владислав Овчинский.

Вместе с этим федеральный застройщик подготовит необходимую документацию, чтобы организовать конкурс по выбору управляющей компании на проектирование и дострой объекта незавершенного строительства.

По последним данным, с 2011 года Оперативная группа решила более 680 вопросов по объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию удалось ввести почти 200 зданий, а еще на 272 возобновились работы. Оставшиеся 212 площадок были приведены в порядок и обустроены после демонтажа строительных конструкций.