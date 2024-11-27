Овчинский: На месте долгостроя на севере Москвы появится реабилитационный центр

Овчинский: На месте долгостроя на севере Москвы появится реабилитационный центр
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Объект здравоохранения будет рассчитан на 220 мест

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на севере столицы в районе Западное Дегунино появится реабилитационный центр. По адресу: улица Ивана Сусанина, владение 3 будет достроен объект незавершенного строительства. После окончания работ заведение будет рассчитано на 220 коек.

Как напомнили в Департаменте градостроительной политики Москвы, на этом участке располагается недостроенный объект – ожидалось, что там появится протезно-ортопедический восстановительный центр. Его строили за счет федерального бюджета, но приостановили все работы около 13 лет назад, в 2011 году.

"Недостроенный объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. В результате приняли решение о передаче объекта ФБУ "Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации" под размещение реабилитационного центра. Начало работ планируется в 2025 году", – рассказал Владислав Овчинский.

Вместе с этим федеральный застройщик подготовит необходимую документацию, чтобы организовать конкурс по выбору управляющей компании на проектирование и дострой объекта незавершенного строительства.

По последним данным, с 2011 года Оперативная группа решила более 680 вопросов по объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию удалось ввести почти 200 зданий, а еще на 272 возобновились работы. Оставшиеся 212 площадок были приведены в порядок и обустроены после демонтажа строительных конструкций.

По теме

Одна деталь на видео с Путиным вызвала истерику на Западе

В США и ЕС начали распускать слухи о проблемах лидера со здоровьем

Разведка США объявила о решении России нанести ядерный удар по Украине

Американский лидер долго опасался прямого противостояния с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей