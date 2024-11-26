Овчинский: Тематическое шоу в день битвы под столицей покажут в павильоне «Макет Москвы»

Овчинский: Тематическое шоу в день битвы под столицей покажут в павильоне «Макет Москвы»
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Тематическое мероприятие состоится 5 декабря

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве под Москвой, состоится тематическое светотехническое шоу. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

Он отметил, что посетители павильона смогут увидеть восьмиминутное шоу "День Победы", которое обычно демонстрируется лишь один раз в году, 9 мая. Специально к памятной дате шоу покажут дважды – в 14:30 и 15:30.

"Это восьмиминутный видеоряд с тематической музыкой и стихами. В завершение над столицей в миниатюре запустится праздничный салют из девяти разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания", – рассказал Овчинский.

Светотехническое шоу расскажет о событиях Великой Отечественной войны и станет данью памяти героям битвы под Москвой. Исторические кадры и музыка сделают представление особенно впечатляющим для гостей.

Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ каждый день демонстрирует разные светотехнические шоу. 10 тематических представлений доступны с периодичностью в 30 минут с 11:00 до 19:30. Посетить павильон, который находится на Сиреневой аллее ВДНХ, можно бесплатно с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника. Записаться на экскурсии и ознакомиться с расписанием световых шоу можно на сайте павильона.

Сделано объявление о нанесении превентивных высокоточных ударов по России

На Западе не хотят ждать, когда Москва сделает первый шаг

Казахстан выставил России условие для сотрудничества

Астана просит от Москвы скидку на топливо

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей