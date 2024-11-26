Овчинский: Тематическое шоу в день битвы под столицей покажут в павильоне «Макет Москвы»

Тематическое мероприятие состоится 5 декабря

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве под Москвой, состоится тематическое светотехническое шоу. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Он отметил, что посетители павильона смогут увидеть восьмиминутное шоу "День Победы", которое обычно демонстрируется лишь один раз в году, 9 мая. Специально к памятной дате шоу покажут дважды – в 14:30 и 15:30.

"Это восьмиминутный видеоряд с тематической музыкой и стихами. В завершение над столицей в миниатюре запустится праздничный салют из девяти разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания", – рассказал Овчинский.

Светотехническое шоу расскажет о событиях Великой Отечественной войны и станет данью памяти героям битвы под Москвой. Исторические кадры и музыка сделают представление особенно впечатляющим для гостей.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ каждый день демонстрирует разные светотехнические шоу. 10 тематических представлений доступны с периодичностью в 30 минут с 11:00 до 19:30. Посетить павильон, который находится на Сиреневой аллее ВДНХ, можно бесплатно с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника. Записаться на экскурсии и ознакомиться с расписанием световых шоу можно на сайте павильона.