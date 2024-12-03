Овчинский: в Бабушкинском районе продолжается возведение дома по программе реновации на 408 квартир

Реализация программы позволит семьям, проживающим на северо-востоке столицы переехать в комфортабельное жилье

В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы продолжается строительство жилого дома на 408 квартир по программе реновации. Этой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом расположен на Верхоянской улице, участок 14, его общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров.

Жилой комплекс включает восемь секций переменной этажности. Как сообщил Овчинский, на данный момент завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен.

"В новостройке предусмотрено 408 квартир площадью более 23 тысяч квадратных метров. В пешей доступности находятся станция метро “Свиблово”, школы, детские сады, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры", – обратил особое внимание Овчинский.

Для отделки фасада используют современную вентилируемую систему. Визуальным решением станет чередование композитных панелей светло-серого, серого и синего цветов. Кроме того, на фасаде применят различные текстуры покрытия: под шлифованный бетон и гладкие. В секциях дома установят 16 лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 кг.

Придомовая территория также будет благоустроена в соответствии с самыми современными требованиями: установят детскую и спортивную площадки, зону отдыха для взрослых, проведут озеленение и наружное освещение. Детская площадка будет покрыта безопасным резиновым материалом.

Программа реновации, запущенная в августе 2017 года, охватывает около миллиона жителей Москвы. В ее рамках переселению подлежат 5176 домов. Только в 2023 году в эксплуатацию ввели 59 новостроек, переселив более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы, увеличив темпы в два раза.

За последние пять лет Москва значительно увеличила объемы жилищного строительства: в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели выросли с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год, что делает столицу лидером среди регионов по темпам строительства.