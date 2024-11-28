Овчинский: инвесторы построили в ЮВАО пять объектов городской инфраструктуры в 2024 году

Благодаря реализации проектов в городе открываются новые рабочие места, а жизнь москвичей становится комфортнее

Пять объектов социальной и коммерческой инфраструктуры построили в этом году инвесторы в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь этих социальных и коммерческих объектов составила более 85 тысяч квадратных метров. Дополняя существующую жилую застройку, они делают более комфортными условия жизни москвичей, а также способствуют появлению новых рабочих мест в разных районах города.

"Самый крупный объект коммерческой инфраструктуры из построенных в этом году на юго-востоке столицы – торгово-развлекательный центр "Кузьминки Молл" общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Он расположен в 200 метрах от станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро, вблизи крупной транспортной артерии города – Волгоградского проспекта",

– рассказал Владислав Овчинский.

Реализация проекта строительства торгового центра велась в соответствии с городской программой стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Кроме этого, в 2024 году в Люблине, Нижегородском и Южнопортовом районах было построено три детских сада, один из которых передали городской системе образования.