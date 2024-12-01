Овчинский: Сервисом онлайн-консультаций по вопросам строительства за три года воспользовались 200 человек

Овчинский: Сервисом онлайн-консультаций по вопросам строительства за три года воспользовались 200 человек
Фото: Стройкомплекс Москвы
Сервис работает с ноября 2021 года

Эксперты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы провели за три года порядка 200 онлайн-консультаций. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"С момента появления сервиса индивидуальных онлайн-консультаций в 2021 году специалисты ЕКЦ провели около 200 бесед с москвичами, 53 из которых прошли с начала 2024-го. Длительность диалога в рамках онлайн-консультаций с экспертом ЕКЦ составляет до 30 минут. На предварительную проработку вопроса у специалиста есть 10 календарных дней",

– подчеркнул министр.

Оставить заявку на онлайн-консультацию может любой желающий. Чтобы решить свой вопрос, достаточно подключиться к виртуальной приемной профильного специалиста с любого удобного устройства: компьютера, смартфона или планшета. Для получения информации не нужно лично обращаться в органы власти.

Чаще всего заявители интересуются внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), реализацией программы реновации, а также порядком исключения земельных участков из границ территорий, подлежащих комплексному развитию. При необходимости к видеозвонку подключается представитель компетентного ведомства;

Записаться на индивидуальную онлайн-консультацию можно на портале mos.ru при наличии стандартной учетной записи. В строке поиска по услугам нужно указать "Онлайн-консультация в Едином контактном центре Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы". После этого следует выбрать удобные день, время и тематику встречи. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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