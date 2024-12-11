Овчинский: редкие издания об архитектуре столицы будут доступны всем москвичам

Желающие смогут увидеть собрание гелиогравюр И.Левитана и прочесть очерки по истории Москвы середины 19 века И.Забелина

Уникальный фонд Библиотеки архитекторов и урбанистов с 14 декабря будет открыт для москвичей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Научно-техническая библиотека с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках была создана в 1930 году. С тех пор ее фонды бережно хранились и пополнялись, однако доступ к материалам могли получить только представители отраслевых специализаций. Теперь они будут доступны всем жителям Москвы.

"Уникальный фонд занимает 300 квадратных метров и насчитывает 50 тысяч экземпляров книг и журналов по архитектуре, градостроительству и урбанистике, среди которых есть собрание гелиогравюр Исаака Левитана начала прошлого века, очерки по истории Москвы середины 19-го века авторства И.Е. Забелина, гравюры И.Н. Павлова, изображающие московские дворики, которые были опубликованы в 1925 году, и многие другие уникальные издания",

– рассказал Владислав Овчинский.

Церемония открытия Библиотеки архитекторов и урбанистов, которая расположена по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6, состоится 14 декабря. Желающие смогут ознакомиться с редкими изданиями, заказать подбор литературы у библиотекаря, посетить тематические и культурные мероприятия и комфортно поработать в читальном зале.