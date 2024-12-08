Овчинский: на первых этажах новостроек по программе реновации в САО используют более 150 помещений

В них открываются объекты социально-бытовой инфраструктуры

На первых этажах построенных в САО по программе реновации новостроек используют более 150 нежилых помещений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, эти помещения используются для разных целей: в них открывают центры информирования по переселению, магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

"По программе реновации в Северном административном округе под заселение передали 40 новостроек. В них переселяются почти семь тысяч семей. На первых нежилых этажах новостроек открыли 156 коммерческих и административных предприятий. В частности, 39 таких помещений заняли магазины и объекты торговли, 30 – предприятия по оказанию бытовых услуг, 28 – пункты выдачи заказов",

– сообщил Владислав Овчинский.

Всего же на первых этажах жилых комплексов по программе реновации в Москве предусмотрено около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест.

Программа реновации столичного жилья была утверждена в августе 2017 года. Всего программа коснется миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысячи домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.