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На первых этажах построенных в САО по программе реновации
новостроек используют более 150 нежилых помещений. Об этом рассказал министр
правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики,
входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав
Овчинский.
По его словам, эти помещения используются для разных целей: в них открывают центры информирования по переселению, магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.
"По программе реновации в Северном административном округе под заселение передали 40 новостроек. В них переселяются почти семь тысяч семей. На первых нежилых этажах новостроек открыли 156 коммерческих и административных предприятий. В частности, 39 таких помещений заняли магазины и объекты торговли, 30 – предприятия по оказанию бытовых услуг, 28 – пункты выдачи заказов",
– сообщил Владислав Овчинский.
Всего же на первых этажах жилых комплексов по программе реновации в Москве предусмотрено около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест.
Программа реновации столичного жилья была утверждена в августе 2017 года. Всего программа коснется миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысячи домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Только один из них считают самым оптимальным
Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном