Искусственный интеллект поможет развивать строительную сферу Москвы - Овчинский

Город заключил соглашение с ИТ-разработчиками

Москва внедряет передовые цифровые технологии в сферу строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. В декабре Департамент заключил соглашение с некоммерческим партнерством ИТ-разработчиков с целью обеспечения долгосрочного роста и развития строительной отрасли с помощью технологий искусственного интеллекта.

"Партнерство Центра искусственного интеллекта с экспертным сообществом РУССОФТ поможет внедрять технологии ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг и сервисов в сфере строительства. Информационно-аналитический центр, в свою очередь, окажет поддержку в организации и проведении совместных мероприятий для развития фундаментальных и прикладных научных исследований в строительной отрасли",

– рассказал Владислав Овчинский.

В последние несколько лет технологии искусственного интеллекта активными темпами внедряются во все сферы жизни. Доступ к передовым идеям и лучшим цифровым практикам стимулируется на государственном уровне. Столичный Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, созданный на базе ГБУ "Мосстройинформ", занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса, а также жителей города, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач в этой сфере.

"Компетенции российских ИТ-компаний в области ИИ растут, поэтому так важно формировать и новые возможности для внедрения этих технологий. Именно в этом направлении мы планируем уже совместно действовать с информационно-аналитическим центром Градкомплекса, укрепляя технологическую независимость и способствуя лидерству российской ИТ-отрасли",

– прокомментировал президент РУССОФТ Валентин Макаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске таких сервисов на базе Центра ИИ в градостроительстве, как "Квартирография" и "Цифровой нормоконтроль".