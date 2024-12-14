Овчинский: 22 дома полностью расселили по программе реновации в Троицком округе

Овчинский: 22 дома полностью расселили по программе реновации в Троицком округе
Фото: АГН "Москва"
Из них большинство уже удалось полностью демонтировать

Жители еще 22 домов получили новые комфортные квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации, им предоставили жилье в Троицком административном округе. Как напомнил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, всего в ТАО программа реновации затронет 104 старых дома и 10 тысяч столичных жителей.

"Переселение по программе реновации в Троицком административном округе стартовало в 2020 году, когда под заселение передали новостройки по адресам: поселок Шишкин Лес, дом 21, корпус 1 и дом 9, корпус 1. Сегодня переселение затронуло жителей 36 домов. 22 жилых здания полностью расселили, из них 18 уже демонтировали. Около 2,3 тысячи жителей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации", – уточнил Владислав Овчинский.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

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