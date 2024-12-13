Овчинский: шесть стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации подобрали в СВАО

Всего ожидается возведение новых ЖК более чем на 650 участках

В прошлом месяце по программе реновации было подобрано 22 строительных площадки для возведения жилых комплексов, шесть из них – на северо-востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего во всех столичных округах в программу реновации включили 653 стартовых участка, чья общая площадь достигает почти 11 млн квадратных метров.

"В трех районах СВАО подобрали по две стартовые площадки. В Алексеевском – на улице Кибальчича, там город построит жилье для переселения ориентировочно 1,2 тысячи москвичей. В Бутырском районе площадки сформированы на улицах Добролюбова и Фонвизина, их строительный потенциал позволит предоставить квартиры примерно 800 жителям. В Лосиноостровском – на Магаданской улице – в новые дома смогут переехать около тысячи горожан", – сообщил Владислав Овчинский.

В московском округе по программе реновации уже удалось построить 499 домов, куда смогут заселиться 86,5 тысяч столичных жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки.

Напомним, что более подробные сведения о реализации программы доступны на сайте mos.ru. К реновации приступили в августе 2017 года, ожидается, что она затронет 5 176 домов и около одного миллиона москвичей. В прошлом году удалось расселить более 47 тысяч человек благодаря вводу 59 новостроек. Недавно глава Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.