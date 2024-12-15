Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается строительство медцентра

Общая площадь центра составит около 700 кв м.

В Косино-Ухтомском районе, расположенном на востоке Москвы, завершается строительство частного медицинского центра. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В двухэтажном здании разместятся аптека, залы лечебной физкультуры, диагностические кабинеты. Общая площадь будущего медицинского центра составит около 700 квадратных метров. После открытия москвичи смогут обратиться за медицинскими услугами на коммерческой основе",

– подчеркнул Владислав Овчинский.

Министр подчеркнул, что фасад здания выполнен в сочетании светлого и темного оттенков серого, облицован стальными кассетами, сэндвич-панелями и керамогранитом.

По проекту здание многопрофильного медучреждения представляет собой форму неправильного четырехугольника. Сочетание монохромных цветов фасада подчеркнет атмосферу одного из самых молодых районов столицы и лаконично впишется в окружающую застройку. На прилегающей территории для посетителей и сотрудников центра организуют открытую автостоянку и выполнят благоустройство.

Строительство многопрофильного медицинского центра на Лухмановской улице на востоке столицы началось в 2023 году. В настоящий момент идет подготовка объекта к вводу в эксплуатацию.