Овчинский: пять домов полностью расселили в районе Коптево по программе реновации

В северной части столицы комфортным жильем обеспечат более 23 тысяч граждан

Пять старых домов в районе Коптево полностью расселили по программе реновации, свои ключи от новых квартир получили все жильцы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, всего в районе Коптево нужно расселить 123 жилых дома и обеспечить новым комфортным жильем 23 тысячи граждан.

"Переселение по программе реновации в районе Коптево стартовало в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка в Соболевском проезде, дом 20б. Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", – рассказал Владислав Овчинский.

Он напомнил, что после расселения старые дома ждет демонтаж, а на их месте построят новые ЖК с дополнительной инфраструктурой. Все работы будут проводить в рамках реализации программы по реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.