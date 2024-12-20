Овчинский: в центре Москвы освободили территорию для строительства жилья по программе реновации

Столица остается лидером в этой сфере

Площадка для возведения жилого комплекса сопутствующей инфраструктурой по программе реновации в Таганском районе Центрального административного округа (ЦАО) полностью расчищена и подготовлена к следующему этапу работ. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Осенью городские власти демонтировали полностью расселенный дом по адресу: 2-я Дубровская улица, 1. На месте сноса уже подготовлена площадка для возведения нового жилого комплекса.

"Для будущего жилого комплекса сейчас ведется подготовка проектной документации. Ожидается, что общая площадь квартир в новостройке составит свыше семи тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 250 москвичам", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также добавил, что на первом этаже будут размещены магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социального назначения. Также проект предусматривает благоустройство придомовой территории. Будет проведено комплексное озеленение, оборудованы зоны для тихого и активного отдыха местных жителей.

Всего в районе Таганский запланировано переселение примерно 2,2 тысячи жителей из 16 старых домов.

Детальные сведения о программе реновации размещены на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва остается лидером среди субъектов страны по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти-семи миллионов "квадратов" в год.