Овчинский: город реализовал почти 40 нежилых помещений на первых этажах новостроек по реновации в СЗАО

Больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли

На первых этажах новостроек в рамках программы реновации реализуются помещения для развития малого и среднего предпринимательства – там можно открыть торговые точки, объекты в области сервиса, культуры, спорта и социального значения. На северо-западе Москвы появилось около 40 подобных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"На северо-западе столицы под заселение переданы 16 новостроек по программе реновации. В десяти из них город уже реализовал 38 нежилых помещений. Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по десять. Следом идут пункты выдачи заказов – их восемь точек. Замыкают рейтинг салоны красоты, которых в округе открылось три", – отметил Овчинский.

По его словам, всего по программе реновации на первых этажах многоквартирных домов планируют построить около восьми тысяч нежилых помещений, что позволит создать более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации на первых этажах новостроек открылось порядка 700 различных предприятий.