Овчинский: завершилось строительство второй очереди офисного квартала в Беговом районе

Овчинский: завершилось строительство второй очереди офисного квартала в Беговом районе
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
Всего в современном бизнес-пространстве будет возведено четыре офисные башни

Строители завершили возведение двух бизнес-центров в составе делового квартала по адресу: Бумажный проезд, владение 19. Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Особо отмечается, что фасады нового делового центра построены из экологичного и сверхпрочного материала – стеклофибробетона. Квартал StoneTowers возведен в концепции "здорового" строительства: инженерные системы будут функционировать автономно, что обеспечит поддержание комфортного микроклимата внутри офисных зданий, а открывающиеся окна обеспечат возможность естественного проветривания. Кроме того, объект полностью обустроен для маломобильных людей.

"Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников", – обратил особое внимание Овчинский.

Также он отметил, что всего в современном бизнес-квартале будет возведено четыре офисные башни. В рамках третьей очереди, завершение строительства которой запланировано на будущий год, появится общественная парковая зона площадью 5 тысяч "квадратов".

Кроме того, проект предполагает комплексное благоустройство территории вокруг второй очереди квартала, реализованного девелопером Stone.

Центральным элементом станет арт-объект. Скульптура "Ангел" будет размещена на главной площади между двух лобби бизнес-центров Tower B и Tower C. Также в деловом квартале появится современный и удобный двухуровневый подземный паркинг на 237 машино-мест и наземная парковка на 28 машино-мест.

По теме

Россия послала Западу и Украине "страшное послание"

В последний раз подобное происходило перед началом СВО

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей