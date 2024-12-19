Овчинский: завершилось строительство второй очереди офисного квартала в Беговом районе

Всего в современном бизнес-пространстве будет возведено четыре офисные башни

Строители завершили возведение двух бизнес-центров в составе делового квартала по адресу: Бумажный проезд, владение 19. Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Особо отмечается, что фасады нового делового центра построены из экологичного и сверхпрочного материала – стеклофибробетона. Квартал StoneTowers возведен в концепции "здорового" строительства: инженерные системы будут функционировать автономно, что обеспечит поддержание комфортного микроклимата внутри офисных зданий, а открывающиеся окна обеспечат возможность естественного проветривания. Кроме того, объект полностью обустроен для маломобильных людей.

"Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников", – обратил особое внимание Овчинский.

Также он отметил, что всего в современном бизнес-квартале будет возведено четыре офисные башни. В рамках третьей очереди, завершение строительства которой запланировано на будущий год, появится общественная парковая зона площадью 5 тысяч "квадратов".

Кроме того, проект предполагает комплексное благоустройство территории вокруг второй очереди квартала, реализованного девелопером Stone.

Центральным элементом станет арт-объект. Скульптура "Ангел" будет размещена на главной площади между двух лобби бизнес-центров Tower B и Tower C. Также в деловом квартале появится современный и удобный двухуровневый подземный паркинг на 237 машино-мест и наземная парковка на 28 машино-мест.