Овчинский: в строящемся бизнес-центре в Кунцеве завершены монолитные работы

На офисы будет приходиться более 20 тыс. кв. м

В столичном Западном административном округе, на Молдавской улице, возвели монолит бизнес-центра Upside Kuntsevo. Строители приступили к устройству вентиляции, отопления, подачи холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



​"Общая площадь строящегося общественно-делового центра составит более 36 тысяч квадратных метров. Из них свыше 2,4 тысячи квадратных метров отведут под коммерческую инфраструктуру. Здесь откроют кафетерий с выходом на террасу, фитнес-центр, салон красоты, аптеку, магазины, рестораны. Из помещений на первых этажах организуют выход в благоустроенный сквер, который будет прилегать к зданию. Завершить строительство здания планируют в 2025 году", – подчеркнул Владислав Овчинский.

Объект возводится рядом со станцией "Кунцевская" в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Бизнес-центр будет состоять из двух корпусов в семь и девять этажей, порядка 21,5 тысячи квадратных метров будут приходиться на офисе.

Здания соединит стеклянная галерея с просторным лобби и атриумом. Высокие потолки и панорамное остекление обеспечат высокий уровень инсоляции внутри зданий.