Овчинский: в 2024 году ликвидированы 28 объектов долгостроя

Овчинский: в 2024 году ликвидированы 28 объектов долгостроя
Фото: АГН "Москва"
Списки недостроев обновляются каждый год

С начала 2024 года решены вопросы по 28 объектам незавершенного строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улицеГенерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов. На Каширском шоссе демонтировали один из старейших долгостроев столицы – лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН (ФГБНУ "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой"), который находился в аварийном состоянии", – отметил Владислав Овчинский.

Он уточнил, что каждый год списки недостроев обновляются. В них вносятся новые площадки незавершенного строительства – это объекты, по которым работы не ведутся более двух лет. 

Ликвидация объектов незавершенного строительства ведется с 2011 года в рамках созданной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Оперативной группы, действующей в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

За все время деятельности Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя, из которых введены в эксплуатацию 204 объекта, возобновлены работы на 274 объектах, на 212 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.

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