Овчинский: Общественный штаб по реновации проведет в январе 4 встречи с жителями

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На январь 2025 года запланированы четыре встречи москвичей с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе реновации. Мероприятия пройдут на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, такие встречи пользуются популярностью среди москвичей, поскольку на них горожане могут получить индивидуальную консультацию и разъяснения по вопросам программы реновации.
"В 2024 году к представителям четырех профильных ведомств обратились около 200 москвичей, в том числе на приемы с представителями Департамента градостроительной политики пришли более четверти из общего числа. 21 января специалисты Департамента продолжат отвечать на вопросы о ходе реализации программы, о гарантиях для участников программы и о подборе новых стартовых площадок",
– сообщил Владислав Овчинский.
Помимо встречи 21 января, на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1 запланированы следующие мероприятия:
Желающим попасть на прием необходимо заранее записаться по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она охватила более 5 тыс. старых домов, в которых проживает почти миллион москвичей. Завершение действующей программы намечено на 2032 год.
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