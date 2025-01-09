Овчинский: Общественный штаб по реновации проведет в январе 4 встречи с жителями

Попасть на прием может любой желающий по предварительной записи

На январь 2025 года запланированы четыре встречи москвичей с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе реновации. Мероприятия пройдут на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, такие встречи пользуются популярностью среди москвичей, поскольку на них горожане могут получить индивидуальную консультацию и разъяснения по вопросам программы реновации.

"В 2024 году к представителям четырех профильных ведомств обратились около 200 москвичей, в том числе на приемы с представителями Департамента градостроительной политики пришли более четверти из общего числа. 21 января специалисты Департамента продолжат отвечать на вопросы о ходе реализации программы, о гарантиях для участников программы и о подборе новых стартовых площадок",

– сообщил Владислав Овчинский.

Помимо встречи 21 января, на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1 запланированы следующие мероприятия:

22 января пройдет встреча с представителями Москомархитектуры,

28 января прием проведут представители фонда реновации,

30 января горожане получат возможность задать вопросы сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы.

Желающим попасть на прием необходимо заранее записаться по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она охватила более 5 тыс. старых домов, в которых проживает почти миллион москвичей. Завершение действующей программы намечено на 2032 год.