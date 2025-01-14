Овчинский: в 2024 году Единый контактный центр подготовил для застройщиков 57 дорожных карт

Единый контактный центр создан для предоставления справочно-консультационных услуг

Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства столицы предоставляет справочно-консультационные услуги для застройщиков и граждан по вопросам градостроительства и строительства. В 2024 году специалисты ЕКЦ подготовили 57 пошаговых инструкций по административным процедурам, которые необходимо пройти застройщикам для реализации строительного проекта в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Дорожная карта дает четкое понимание последовательности действий при прохождении процедур и помогает эффективно спланировать проект",

– рассказал Владислав Овчинский, отметив, что для начала работы нужны сведения об объекте недвижимости или кадастровом номере земельного участка, а также контактные данные заявителя и актуальный адрес электронной почты, на который будет направлен готовый документ.

"Всего с момента запуска услуги в апреле 2022 года эксперты ЕКЦ разработали 128 дорожных карт для застройщиков", – подчеркнул Овчинский.

Готовая дорожная карта включает в себя перечень необходимых административных процедур и услуг, ответственных органов исполнительной власти и организаций, сроки выполнения каждого этапа и перечень необходимых документов.