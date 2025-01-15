Овчинский: на Волгоградском проспекте построили дом для участников программы реновации

Новостройка расположена в пешей доступности от станции метро "Кузьминки"

На юго-востоке Москвы закончено строительство очередного жилого комплекса по программе реновации. Новый дом возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Адрес новостройки, куда переедут участники программы реновации: Волгоградский проспект, дом 107, корпус 4. Общая площадь здания превышает 16 000 квадратных метров.

"В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8800 квадратных метров. Две из них оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах расположились помещения для консьержа и колясочные",

– рассказал Владислав Овчинский, отметив, что первый этаж в доме – нежилой, там предусмотрены помещения под объекты социально-бытовой инфраструктуры. К примеру, в будущем там могут появиться салоны красоты, пункты выдачи заказов, кафе, детские студии и т.д.

На придомовой территории организована детская площадка с безопасным покрытием, площадка для занятий спортом и зона спокойного отдыха. Кроме того, вокруг дома проведено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

Напомним, что Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации проводит регулярные встречи с москвичами. На них горожане могут получить индивидуальную консультацию и разъяснения по вопросам, связанным с реализацией программы. В январе 2025 года запланировано четыре таких встречи. Желающим попасть на прием необходимо заранее записаться по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80.