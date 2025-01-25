Овчинский: в Головинском районе возвели два жилых комплекса по программе реновации

Овчинский: в Головинском районе возвели два жилых комплекса по программе реновации
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Все квартиры в ЖК уже с готовой улучшенной отделкой

Два жилых комплекса общей площадью более 29 тысяч "квадратов" построили в Головинском районе на севере Москвы. Новостройки расположены по адресам: 2-й Лихачевский переулок, дом 4/1, и улица Лавочкина, дом 8А. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.  

"В новостройках в Головинском районе предусмотрено 300 квартир общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры в жилых комплексах уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Это дает возможность жителям сразу переехать в новый дом, не тратя времени на дополнительный ремонт", – обратил особое внимание Овчинский.  

Он также добавил, что на первых этажах будут открыты предприятия малого и среднего бизнеса: аптечные пункты, досуговые центры для детей, частные медучреждения и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Овчинский уточнил, что придомовая территория уже благоустроена. Город провел комплексное озеленение, оборудовал детские и спортплощадки для досуга, а также зоны отдыха. Каждая новостройка по периметру оснащена камерами видеонаблюдения и освещением. 

"Строительство домов по программе реновации проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства", – отметил, со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он сообщил, что на объекте, построенном во 2-м Лихачевском переулке, было проведено 15 выездных проверок, в новостройке на улице Лавочкина – 17. В результате итоговых надзорных мероприятий были оформлены заключения о соответствии зданий утвержденной проектной документации.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она коснется около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Ее реализация ведется в три этапа:

  1. Первый этап – с 2017 по 2024 годы: расселение 170 тыс. человек в 930 новых домов.
  2. Второй этап – с 2025 по 2028 годы: в 1 630 новых домов переедут 330 тыс. человек.
  3. Третий этап – с 2029 по 2032 годы: в рамках заключительного этапа власти переселят 380 тыс. москвичей в 1 800 домов. 

Ранее глава города Сергей Собянин дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

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