Овчинский: почти 90 помещений занимают социально-бытовые объекты на первых этажах новостроек по проекту реновации в ВАО

В частности, в многоэтажных жилых домах появляются магазины, пункты общественного питания и выдачи заказов, частные медучреждения

В Восточном административном округе 89 нежилых помещений переданы под размещение предприятий малого и среднего бизнеса. Они находятся на первых нежилых этажах новостроек по программе реновации. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В частности, в многоэтажных жилых домах появляются магазины, пункты общественного питания и выдачи заказов, частные медучреждения, а также досуговые и образовательные центры для горожан.

"На востоке столицы город передал под заселение 57 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе уже используется 89 нежилых помещений", – сообщил Овчинский.

Он отметил, что больше всего таких помещений в районе Измайлово – 27, там уже открыли точки торговли, а также пункты выдачи заказов и точки питания. На втором месте Северное Измайлово, где уже работают 23 предприятия, в том числе центры информирования по переселению, диспетчерские службы и салон красоты. Завершает рейтинг район Перово – 13 организаций социально-бытового назначения.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов запланировано возведение порядка восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что чаще всего на первых этажах новостроек по программе реновации открываются предприятия торговли.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек.

Ранее глава города дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица России остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в этом городе вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов "квадратов" в год.