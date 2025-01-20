Овчинский: 45 предприятий открыто на первых этажах новостроек по программе реновации в Троицке

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На первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации в Троицком административном округе, было открыто 45 предприятий социально-бытовой направленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Еще на стадии проектирования домов первые этажи отводят под нежелые помещения – там могут разместиться объекты малого и среднего предпринимательства. Например, пункты выдачи товаров, досуговые центры, частные клиники и многое другое.
"В Троицке под заселение по программе реновации передали два жилых комплекса. На первых этажах новостроек уже открылись 45 помещений, в которых разместились объекты социально-бытового назначения. Больше всего магазинов – более 20 точек, следом идут пункты выдачи заказов – 10. Завершают рейтинг салоны красоты – их пять. Кроме этого, в Троицке уже функционируют детский бассейн "Нептунята" и центр развития семьи "Веста", – сообщил Владислав Овчинский.
Всего в домах, возведение которых предусмотрено в рамках реализации программы по реновации, на первых этажах будет построено около 8 тысяч нежилых помещений для бизнеса. В будущем это позволит создать порядка 200 тысяч рабочих мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что чаще всего на первых этажах новостроек по программе реновации открываются предприятия торговли.
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