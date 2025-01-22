Овчинский: подписано отраслевое соглашение о безопасности и охране труда в строительстве

Данный документ регулирует социальные, трудовые, экономические взаимоотношения и иные вопросы

На корпоративной площадке Департамента градостроительной политики "Пространство" было подписано важное трехстороннее отраслевое соглашение на 2025–2027 годы. Документ регулирует аспекты взаимоотношений, безопасности и охраны труда в строительстве. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Важное соглашение было заключено между столичным правительством, Комитетом Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов и Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Данный документ регулирует социальные, трудовые, экономические взаимоотношения, вопросы безопасности и охраны трудовой деятельности в московском строительстве, а также позволяет четко разграничить зоны ответственности сторон, их взаимные обязательства и области взаимодействия.

"В рамках соглашения правительство Москвы будет разрабатывать и реализовывать стратегию научно-технического развития строительной сферы, которая будет направлена на повышение конкурентоспособности отраслевой продукции города и уровня индустриализации московского строительства", – обратил особое внимание Овчинский.

Он добавил, что городские власти также займутся совершенствованием системы мероприятий по подготовке рабочих кадров для строительной отрасли столицы с учетом потребности организаций.

Одна из важнейших тем соглашения – подготовка специалистов. Она включает раннюю профориентацию, вопросы трудоустройства и нацеливание выпускников на определенных работодателей в сфере строительства.

В рамках подписанного соглашения стороны также смогут наладить взаимодействие и развитие социального партнерства. Так, будет проводиться совместная работа в организациях по укреплению действующих и созданию новых объединений работодателей и первичных профсоюзных организаций.

Объединение усилий Градостроительного комплекса Москвы, профсоюзов и работодателей позволит добиться развития строительной отрасли в главном городе России.