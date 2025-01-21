Овчинский: два дома по программе реновации возведены на северо-востоке Москвы

Овчинский: два дома по программе реновации возведены на северо-востоке Москвы
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Суммарная площадь зданий превышает 36 тысяч "квадратов"

В Северо-Восточном административном округе российской столицы по программе реновации завершилось возведение двух современных новостроек. Они расположены в районах Лосиноостровский и Бутырский.

Суммарная площадь зданий превышает 36 тысяч "квадратов". Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилые комплексы построили по адресам: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2, и улица Изумрудная, дом 44/2.

"В новых жилых комплексах, которые город возвел по программе реновации на северо-востоке, суммарно предусмотрено 416 квартир. Пять из них оборудовали для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает более 24 тысяч квадратных метров. Проходы в новостройках будут сквозными, выйти можно как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также добавил, что в подъездах предусмотрены помещения для консьержей и колясочные, а на первых нежилых этажах будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Также важно отметить, что придомовая территория благоустроена согласно современным требованиям комфортного проживания: для удобства жителей смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

В двух минутах от новостройки на улице Милашенкова находится станция метрополитена "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, а в пешей доступности расположены школы, детсады, медицинский колледж, частные медклиники, магазины и салоны красоты.

От ЖК на Изумрудной пешком можно дойти до учебных учреждений, аптечных пунктов и катка, а также рядом есть поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок.

Вся информация о программе реновации размещена в общем доступе на портале mos.ru. Подробную информацию о квартирах и домах по программе можно посмотреть по ссылке

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жители Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее глава города дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица России остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в этом городе вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов "квадратов" в год.

По теме

Казань подверглась нападению ВСУ

Над городом прогремело несколько взрывов

Назван первый шаг Трампа после инаугурации

Политик запланировал сразу несколько важных задач

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей