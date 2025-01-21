Овчинский: два дома по программе реновации возведены на северо-востоке Москвы

Суммарная площадь зданий превышает 36 тысяч "квадратов"

В Северо-Восточном административном округе российской столицы по программе реновации завершилось возведение двух современных новостроек. Они расположены в районах Лосиноостровский и Бутырский.

Суммарная площадь зданий превышает 36 тысяч "квадратов". Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилые комплексы построили по адресам: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2, и улица Изумрудная, дом 44/2.

"В новых жилых комплексах, которые город возвел по программе реновации на северо-востоке, суммарно предусмотрено 416 квартир. Пять из них оборудовали для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает более 24 тысяч квадратных метров. Проходы в новостройках будут сквозными, выйти можно как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также добавил, что в подъездах предусмотрены помещения для консьержей и колясочные, а на первых нежилых этажах будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Также важно отметить, что придомовая территория благоустроена согласно современным требованиям комфортного проживания: для удобства жителей смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

В двух минутах от новостройки на улице Милашенкова находится станция метрополитена "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, а в пешей доступности расположены школы, детсады, медицинский колледж, частные медклиники, магазины и салоны красоты.

От ЖК на Изумрудной пешком можно дойти до учебных учреждений, аптечных пунктов и катка, а также рядом есть поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок.

Вся информация о программе реновации размещена в общем доступе на портале mos.ru. Подробную информацию о квартирах и домах по программе можно посмотреть по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жители Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее глава города дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица России остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в этом городе вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов "квадратов" в год.