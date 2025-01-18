Овчинский: два дома по программе реновации построили на северо-западе Москвы

Их общая площадь достигает 58 тысяч квадратных метров

В Хорошеево-Мневниках и Щукино появятся две новостройки – их возведут в рамках программы реновации в Москве. Они будут располагаться по адресам: Авиационная улица, дом 61/2, и улица Демьяна Бедного, дом 17, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, общая площадь двух зданий достигнет 58 тысяч квадратных метров. В новостройке на улице Демьяна Бедного предусмотрено 345 квартир, шесть из которых – для маломобильных граждан. Суммарная площадь жилья составит около 20 тысяч квадратных метров. Дом на Авиационной улице рассчитан на 182 квартиры с общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Также там предусмотрено три квартиры для маломобильных жильцов.

"В каждом комплексе уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные. Первые этажи спроектированы нежилыми, там откроются объекты социально-бытового назначения. Новостройки возвели в сложившихся районах с доступной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станции метро, в том числе Большой кольцевой линии, и Московского центрального кольца, а также школы, детские сады, магазины и кафе", – отметил Владислав Овчинский.

Помимо строительства домов, рядом с ними обустроят придомовую территорию. Там смонтируют наружное освещение и поставят камеры видеонаблюдения, сделают детские и спортивные площадки, зоны отдыха для горожан.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.