Овчинский: дом по программе реновации строится в районе Проспект Вернадского

Овчинский: дом по программе реновации строится в районе Проспект Вернадского
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
Жилой комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности

На проспекте Вернадского продолжается строительство жилого многоквартирного дома, площадь которого составит 43 тысячи квадратных метров. Проект реализуется в рамках программы реновании. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание будет располагаться по адресу: проспект Вернадского, земельный участок 75.

Жилой комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Всего он рассчитан на 364 квартиры, из которых шесть предназначены для инвалидов – в них предусмотрены более широкие проемы и коридоры, специальная сантехника.

"Первые этажи сделают нежилыми, что позволит в будущем открыть объекты социально-бытовой инфраструктуры. В шаговой доступности от новостройки будут находиться станции метро и БКЛ "Проспект Вернадского", учебные заведения для детей, государственные и частные медучреждения, салоны красоты, кафе и многое другое. В настоящее время ведется монтаж фасадов, устройство инженерных систем и отделочные работы", – сообщил Овчинский.

Ожидается, что придомовую территорию озеленят, а также поставят специальные площадки для спортивных занятий, отдыха и детского досуга. Внешняя отделка здания будет с вентилируемым фасадом с использованием бетонной плитки и фиброцементных плит различной фактуры. В качестве цветового оформления были выбраны кофейный и белый цвета. По плану, в доме установят 16 лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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