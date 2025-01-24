Овчинский: в районе Кунцево демонтируют здание недостроенного ФОКа

Объект взяла в работу Оперативная группа по ликвидации долгостроя

В районе Кунцево на западе российской столицы будет демонтировано здание недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект расположен по адресу: Истринская улица, владения 2–8, корпус 9.

Возведение четырехэтажного здания проводилось в рамках комплексной реконструкции квартала № 21, но было приостановлено в 2007 году на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа с частичным устройством фасадов.

"Объект взяла в работу Оперативная группа по ликвидации долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате приняли решение о сносе здания", – сообщил Овчинский.

Он рассказал, что в данный момент завершается оформление необходимых правоустанавливающих документов, а также ведется разработка технического задания на демонтаж. После этого будет объявлен конкурс по выбору исполнителя работ. Начать снос недостроенного ФОКа планируется в первом квартале текущего года.

За прошлый год из рассмотрения Оперативной группы по ликвидации долгостроя, действующей в Департаменте градостроительной политики города Москвы, были исключены 28 объектов. За этот период введены в эксплуатацию 15 объектов. На семи площадках возобновлены строительные работы, на шести произведено демонтирование строений и благоустроена территория.