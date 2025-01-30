Овчинский: более 30 домов расселено по программе реновации в районе Люблино

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Более 30 домов старого жилого фонда расселили в столичном районе Люблино – их жители уже вселились в новые квартиры, построенные по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в Люблино запланировано расселение 152 домов в рамках реализации программы по реновации, благодаря чему новое жилье получат около 30 тысяч москвичей.
"С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавших в 34 домах, которые позже расселили. Из них 25 уже демонтированы. На месте сноса построен один жилой комплекс и возводится еще девять новостроек с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации", – рассказал Владислав Овчинский.
Более подробная информация о реализации программы реновации в Москве доступна на портале mos.ru, а сведения о квартирах и домах, построенных в ее рамках, можно узнать по ссылке.
Ранее Сергей Собянин поручилувеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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