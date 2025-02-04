Овчинский: в ЗАО по программе реновации построили 43 дома

Всего программа реновации предполагает расселение более 5 тыс. домов

В девяти районах столицы на западе Москвы с начала программы реновации построено 43 новых жилых комплекса. Всего же в программу реновации в Западном административном округе включено 548 домов, в которых проживают порядка 104 тысяч москвичей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

"За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах. Больше всего построили в районе Можайский – 9 новых домов, следом идут Проспект Вернадского и Фили-Давыдково – по восемь жилых комплексов. Завершает рейтинг район Очаково-Матвеевское – там появилось семь новостроек. Из 43 комплексов 41 уже передали под заселение",

— уточнил Владислав Овчинский.

Квартиры, которые строятся по реновации, уже предполагают улучшенную отделку и ремонт. Территории вокруг новых ЖК благоустраиваются: город высаживает там деревья и кустарники, разбивает газоны и цветники, а также создает новые детские и спортивные площадки.

В ЗАО ключи от новых квартир получили уже почти 21 тысяча москвичей, большинство из них проживают в районе Очаково-Матвеевское – около 4,5 тысячи человек. В районах Фили-Давыдково и Можайский в дома по реновации переехали более 8 тысяч горожан.

Для упрощения процесса переезда по программе реновации жители Москвы, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут записаться на осмотр предлагаемых городом квартир онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации".

Программа реновации жилья была утверждена в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза. Для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года предусмотрено 1,2 триллиона рублей.