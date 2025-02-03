Овчинский: на Восточной улице построят дом по реновации

Строительство началось в Даниловском районе столицы

В Даниловском районе столицы началось строительство нового жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новый дом будет расположен на улице Восточной, участок 1. Его общая площадь составит более 28 тысяч квадратных метров.



"В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 255 квартир площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. В новостройке будет предусмотрена подземная парковка. В подъездах оборудуют помещения для консьержа и колясочные для семей с детьми. На первых нежилых этажах разместятся помещения для магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов или других объектов бытовой инфраструктуры. Пять квартир в доме адаптируют для маломобильных групп населения",

– рассказал Владислав Овчинский.



При внешней отделке здания будет использована система вентилируемого фасада, на котором установят корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

Все квартиры в новом доме предполагают улучшенную отделку. Москвичи смогут переехать в них без дополнительного ремонта – там есть все необходимое для жизни: осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехника.

Запланировано и благоустройство территории вокруг дома: там будут оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а также зона отдыха с лавочками.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице было передано под заселение 59 новых зданий, что позволило переселить более 47 тысяч человек.

Завершение действующей программы намечено на 2032 год. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.