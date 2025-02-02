Овчинский: два новых жилых комплекса построили в Новогирееве по программе реновации

Придомовую территории облагородили камерами наблюдения, фонарями и зонами для отдыха и спорта

На Кусковской и Мартеновской улицах в столичном районе Новогиреево по программе реновации построили две новостройки – их суммарная площадь достигает 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего жилая площадь в домах достигает 77 тысяч квадратных метров – такой объем рассчитан на 1 407 квартир.

"Девять из них предназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", – отметил Владислав Овчинский.

Дом на Мартеновской улице имеет пеший доступ к станции метро "Новогиреево", детским образовательным учреждениям и поликлиннике, а также магазинам. Рядом с новостройкой на Кусковской улице находятся Университетская клиника, каток, Перовский парк и другие объекты социально-бытового назначения.

Придомовую территории жилых комплексов облагородили: там установили наружное освещение, камеры наблюдения, оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и зоны отдыха для горожан.

Как сказано в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики, в квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, которая соответствует стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.