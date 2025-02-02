Овчинский: два новых жилых комплекса построили в Новогирееве по программе реновации

Овчинский: два новых жилых комплекса построили в Новогирееве по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
Придомовую территории облагородили камерами наблюдения, фонарями и зонами для отдыха и спорта

На Кусковской и Мартеновской улицах в столичном районе Новогиреево по программе реновации построили две новостройки – их суммарная площадь достигает 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего жилая площадь в домах достигает 77 тысяч квадратных метров – такой объем рассчитан на 1 407 квартир.

"Девять из них предназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", – отметил Владислав Овчинский.

Дом на Мартеновской улице имеет пеший доступ к станции метро "Новогиреево", детским образовательным учреждениям и поликлиннике, а также магазинам. Рядом с новостройкой на Кусковской улице находятся Университетская клиника, каток, Перовский парк и другие объекты социально-бытового назначения.

Придомовую территории жилых комплексов облагородили: там установили наружное освещение, камеры наблюдения, оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и зоны отдыха для горожан.

Как сказано в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики, в квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, которая соответствует стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.

По теме

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей