Овчинский: в Южном Тушине возводят дом на 544 квартиры по программе реновации

Сейчас на месте строительства монтируют кровлю, фасады, устанавливают инженерные системы

На северо-западе Москвы строится новостройка общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Ее возводят в рамках реализации программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, дом из двух корпусов находится на проезде Досфлота, земельный участок 2А. В нем предусмотрено 544 квартиры, восемь из которых предназначены для маломобильных граждан.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. В подъездах жилого комплекса оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а также установят суммарно 20 лифтов грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов", – рассказал Овчинский.

Первые этажи здания будут нежилыми, в них предусмотрены помещения для социально-бытовых объектов. Например, магазинов, досуговых центров, частных медклиник и подобных.

Сейчас на месте строительства монтируют кровлю, фасады, устанавливают инженерные системы. Здание было возведено по монолитной технологии, его наружная облицовка выполнена из навесных трехслойных стеновых панелей с керамическим кирпичом. Благодаря переменной этажности новый дом выглядит динамично, а симметричное расположение корпусов помогает создавать приватное пространство во дворе, где также будут расположены детская и спортивная площадки, три зоны для тихого отдыха. Дополнительно придомовую территорию оснастят освещением и камерами наблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.