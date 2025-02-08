Овчинский: фасад бизнес-центра в Беговом районе смонтирован на 50%

Он выполнен из современного материала - стеклофибробетона

Работы по монтажу фасада из стеклофибробетона в бизнес-центре STONE Towers в Беговом районе выполнены уже наполовину. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Особенностью бизнес-центра общей площадью более 50 тысяч квадратных метров станет двусветное лобби с выходом в центральную часть парка площадью пять тысяч квадратных метров, который будет создан в рамках благоустройства территории квартала. На первом этаже разместятся кафе и видовой ресторан с открытой верандой в парковой зоне. На втором этаже предусмотрена столовая для сотрудников",

– рассказал Овчинский.

По его словам, после завершения строительства бизнес-центра будет создано порядка четырех тысяч новых рабочих мест.

Объект, расположенный между станциями “Белорусская” и “Савеловская”, представляет собой четыре офисных башни. Благодаря тому, что их фасады выполнены из современного материала – стеклофибробетона, каждое здание будет иметь уникальный внешний вид, сохраняя при этом единый дизайн-код проекта.

К примеру, для фасада Tower D выбрано темно-зеленое цветовое решение. Проектом предусмотрена увеличенная площадь остекления с возможностью естественного проветривания помещений.

Бизнес-центр является последним корпусом квартала. Первая башня была сдана в 2022 году, еще две – в конце декабря 2024 года. После ввода в эксплуатацию четвертого здания общая площадь офисного квартала составит более 100 тыс. кв. м.