Овчинский: возле построенных в Коптево новостроек установили более 60 фонарей

Овчинский: возле построенных в Коптево новостроек установили более 60 фонарей
Фото: АГН "Москва"
В районе построили три новостройки по программе реновации

В столичном районе Коптево возле трех новостроек, возведенных по программе реновации, было установлено более 60 фонарей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В районе Коптево возвели и передали под заселение три новостройки по программе реновации. Для комфорта и безопасности жителей там установили 62 объекта наружного освещения. Больше всего их в жилом комплексе в проезде Черепановых – 37. В 3-м Новомихалковском проезде – 17, еще восемь в Соболевском проезде",

– уточнил Овчинский. 

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов. Только за 2023 год в столице было передано под заселение 59 новых зданий, что позволило переселить более 47 тысяч человек, а в начале февраля этого года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который получил новую квартиру по программе реновации.

Завершение действующей программы намечено на 2032 год. В сентябре 2023 года Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Одна из основных целей программы реновации – создать москвичам максимально комфортные условия для жизни. Все квартиры, возведенные по программе реновации, предполагают улучшенную отделку. Москвичи смогут переехать в них без дополнительного ремонта – там есть все необходимое для жизни: осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехника.

Кроме того, в рамках программы реновации активно благоустраиваются территории возле новых домов: там проводятся работы по озеленению, создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

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