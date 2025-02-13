Овчинский: предприниматели арендовали в ЮЗАО более 60 помещений на первых этажах новостроек по программе реновации

Для жителей создается комфортная городская инфраструктура и новые рабочие места

На юго-западе Москвы предприятиями малого и среднего бизнеса заняты более 60 нежилых помещений на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В Юго-Западном административном округе для переселения участников программы реновации уже сдан 41 жилой комплекс. Первые этажи в современных новостройках проектируются нежилыми. В этих помещениях представители малого и среднего бизнеса могут открыть свои предприятия: детские развивающие центры, частные медицинские клиники, аптеки, магазины, кафе, пункты выдачи заказов и многое другое.

"Так, на сегодня в ЮЗАО задействовано 61 помещение под объекты социально-бытового назначения. Из них 16 – в районе Зюзино, в том числе диспетчерские службы, пункты выдачи заказов и аптека. Восемь – в Обручевском, где есть салон красоты, кафе и магазины. Еще семь – в районе Академический, там жители могут посетить стоматологическую клинику, а также магазины, салон красоты и другие предприятия", – рассказал Владислав Овчинский.

В целом в рамках программы реновации запланировано строительство около восьми тысяч нежилых помещений на первых этажах жилых домов. Благодаря этому появится более 200 тысяч новых рабочих мест. Соответственно, многие жители района смогут найти работу в шаговой доступности от дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвича, который стал 200-тысячным участником программы реновации, переехавшим в новую квартиру с комфортной планировкой в современном жилом комплексе. В общей сложности по программе реновации нужно переселить около миллиона человек, проживающих в 5176 старых домах.