Овчинский: более 3 тысяч обращений обработано в общественном штабе по реновации в январе

Специалисты и представители профильных департаментов отвечают на вопросы, поступающие по телефону, а также во время личных встреч с горожанами в приемные дни

В общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в январе 2025 года поступило более 3300 обращений москвичей. Ни один вопрос не остался без внимания, по каждому обращению был дан компетентный ответ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, самыми распространенными вопросами являются порядок предоставления квартир в новых домах, порядок переселения, а также адреса будущих домов, предназначенных для переезда участников программы реновации.

"Около 40% всех поступающих в общественный штаб вопросов касается сроков переселения – темы, которая на протяжении многих лет остается самой популярной, поскольку москвичи с нетерпением ждут своего переезда по программе реновации",

– отметил Овчинский. На все вопросы специалисты общественного штаба стараются дать самый исчерпывающий ответ: горожанам предоставляется актуальная информация об этапах переселения, о самом процессе переезда. При необходимости жители могут обратиться за консультацией к юристам штаба.

Больше всего обращений поступает по телефону горячей линии и электронной почте. Популярностью пользуются также личные приемы граждан, которые регулярно проводят представители Департамента градостроительной политики, Департамента городского имущества, Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) и Фонда реновации. График встреч известен заранее. В частности, в январе 2025 года было четыре таких приемных дня, когда участники программы могли пообщаться с профильными специалистами.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в столице был создан в 2017 году. За время его работы было обработано уже свыше 210 тысяч обращений горожан. Обратиться можно по телефону: +7 (495) 548-20-80.

Важно, что в Москве реализуется принцип комплексной застройки и гармоничного развития территорий даже при точечной застройке в рамках реализации программы реновации. Так, все новостройки проектируются с нежилым первым этажом. Там предусмотрены помещения для социально-бытовых объектов: магазинов, аптек, частных медицинских клиник, ремонтных мастерских, пунктов выдачи заказов, кафе, детских развивающих студий и пр. В результате горожане обеспечены инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни, а в районах появляются новые рабочие места. Так, по последним данным, только на юго-западе Москвы предприятиями малого и среднего бизнеса уже заняты более 60 нежилых помещений на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации.