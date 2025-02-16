Овчинский: на улице Кедрова в новый дом по реновации переехали 57 семей

Всего же в Академическом районе должны расселить 19 домов

В Академическом районе Москвы в новый дом по реновации переехали 57 семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Поэтапное переселение в новостройку на улице Кедрова началось в декабре прошлого года. На сегодня уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", -

рассказал Овчинский.

По словам министра, большая часть новоселов воспользовались услугами сервиса "Помощь при переезде". Специалисты сервиса помогают жителям перевезти вещи на новую квартиру.

Новый дом по программе реновации, возведенный по адресу: улица Кедрова, 16к3, – лишь один из немногих в районе. Всего в Академическом районе по программе реновации предстоит расселить 19 старых домов. Новые квартиры получат более 4 тысяч москвичей.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов. Только за 2023 год в столице было передано под заселение 59 новых зданий, что позволило переселить более 47 тысяч человек, а в начале февраля этого года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который получил новую квартиру по программе реновации.

Завершение действующей программы намечено на 2032 год. В сентябре 2023 года Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Одна из основных целей программы реновации – создать москвичам максимально комфортные условия для жизни. Все квартиры, возведенные по программе реновации, предполагают улучшенную отделку. Москвичи смогут переехать в них без дополнительного ремонта – там есть все необходимое для жизни: осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехника.

Кроме того, в рамках программы реновации активно благоустраиваются территории возле новых домов: там проводятся работы по озеленению, создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.