Овчинский: более 250 тысяч человек воспользовались мобильным приложением "Макет Москвы"

Благодаря нему можно записаться на экскурсию или узнать расписание световых шоу

За три года с момента запуска мобильного приложения "Макет Москвы" им воспользовались более 250 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Приложение было названо в честь павильона на территории ВДНХ, установить его можно бесплатно через магазин приложений на смартфоне. Оно позволяет совершить аудиоэкскурсию по макету, записать группу на экскурсионную программу, узнать новости и расписание светотехнических шоу, а также принять участие в познавательной викторине о Москве.

"Мобильное приложение отличается функциональностью, удобством использования и актуальностью предоставляемой информации. Хорошо продуманное и качественно разработанное приложение является важным фактором успеха выставки и повышает ее привлекательность для посетителей. В прошлом году приложением воспользовались 72 тысячи человек", – рассказал Владислав Овчинский.

Дополнительно в приложении доступны просмотр фотогалереи выставки, отзывы гостей и подробная информация о работе павильона.

Напомним, в "Макете Москвы" на ВДНХ можно узнать больше о достопримечательностях столицы благодаря точно воссозданным миниатюрным зданиям и элементам ландшафтной архитекруры города. Они представлены на площади 429 квадратных метров в масштабе 1:400 – всего на макете располагается более 23 тысяч различных объектов. Экскурсии по павильону работают с 12:00 до 20:00 во все дни, кроме понедельника.