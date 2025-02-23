Овчинский: на северо-востоке Москвы строят дом по программе реновации

Площадь нового жилого комплекса составит более 100 тыс. кв. м

В столичном районе Свиблово продолжается строительство новостройки по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Новостройка будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Они расположатся попарно, формируя приватные дворы. Всего в жилом комплексе предусмотрено 1086 квартир, 17 из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы",

– рассказал Овчинский.

По словам министра, на первых этажах здания будут располагаться коммерческие и социальные объекты. Неподалеку от ЖК расположены станция метро “Свиблово”, образовательные учреждения, больницы, магазины, Капустинский парк и пруд.

"Сейчас ведутся работы по устройству монолитных конструкций наземной части",

– подчеркнул Владислав Овчинский.

Общая площадь жилого комплекса, который возводится на улице Кольской, составит около 112 тысяч квадратных метров. Дом строится по монолитной технологии, при внешней отделке применяется система вентилируемого фасада. Колористическим решением стало чередование белого, темно-серого, песочно-бежевого и акцентного красного цветов.

Планируется и благоустройство придомовой территории: там будут построены три детские площадки с безопасным покрытием, две спортивные площадки и две зоны отдыха. Будет выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В феврале 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Завершение программы намечено на 2032 год, но столичный градоначальник в 2023 году поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.