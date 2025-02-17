Овчинский: за 2025 год Единый контактный центр провел почти 4 тыс. консультаций

Овчинский: за 2025 год Единый контактный центр провел почти 4 тыс. консультаций
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Чаще всего граждане обращаются в ЕКЦ по вопросам, связанным с программой реновации

Жители столицы с начала 2025 года обратились в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы почти 4 тыс. раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Около 70 процентов обращений ежегодно поступает по вопросам программы реновации. Так, в январе этого года специалисты ЕКЦ обработали 2,6 тысячи запросов горожан по этой теме",

– рассказал Овчинский, уточнив, что чаще всего горожане хотят узнать, как получить помощь при переезде и в какие сроки необходимо освободить старую квартиру.

"Кроме того, поступают запросы по постановке на регистрационный учет по месту жительства и открытию лицевых счетов",

– отметил Владислав Овчинский.

Единый контактный центр был создан в марте 2017 года для предоставления справочно-консультационных услуг застройщикам и гражданам по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства.

Только за 2024 год специалисты ЕКЦ подготовили 57 пошаговых инструкций по административным процедурам, которые необходимо пройти застройщикам для реализации проекта в Москве. 

Дорожная карта дает четкое понимание последовательности действий при прохождении процедур и помогает эффективно спланировать проект. Для начала работы нужны сведения об объекте недвижимости или кадастровом номере земельного участка, а также контактные данные заявителя и актуальный адрес электронной почты, на который будет направлен готовый документ.

Неоценимую помощь оказывает Единый контактный центр и москвичам, переселяющимся в новые дома по программе реновации. Так, специалисты центра подробно рассказывают о семи шагах при переезде в новую квартиру – начиная с приглашения и осмотра квартиры и заканчивая постановкой на регистрационный учет по месту жительства и открытием лицевых счетов.

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