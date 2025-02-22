Овчинский: на площадке Департамента градостроительной политики состоится лекция о вкладе архитектора Бове в возрождение Москвы

Важное мероприятие пройдет 27 февраля

27 февраля на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики "Пространство" будет проходить гостевая лекция о реализации градостроительных замыслов Бове по преображению российской столицы в начале XIX века. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Осип Бове – знаменитый архитектор, который занимался воссозданием столицы нашей страны после разрушительного пожара 1812 года. Он вернул городу образ сердца великой державы, сумевшей разгромить армию Наполеона.

"Лекция “Восставшая из пепла 1812 года” пройдет 27 февраля в 19:00. Слушатели узнают о восстановлении, реконструкции и реализации исторических градостроительных планов Москвы, которые во многом определили ее современный облик. Участники лекции познакомятся с идеями Бове по созданию величественного Большого театра, восстановлению Кремля и преображению Красной площади", – рассказал Овчинский.

Лекцию проведет Александр Калинин, выдающийся эксперт, ведущий библиотекарь БАУ – Библиотеки архитекторов и урбанистов.

Научно-техническая библиотека с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках была основана в 1930 году. Каждый, кто любит и интересуется городскими пространствами, их историей и развитием, найдет здесь очень много полезной информации. Здесь можно получить доступ к редким изданиям, заказать подбор литературы у библиотекаря, посетить тематические и культурные мероприятия и комфортно поработать в читальном зале.

Лекция будет проведена по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Регистрация на лекцию доступна на официальном сайте центра "Пространство" по ссылке.

Ознакомиться с подробной информацией о центре можно на сайте www.prost-rans-tvo.ru или по телефону 8 (499) 250-00-23.