Овчинский: в Коптеве строят четыре дома по программе реновации

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В районе Коптево на севере столицы строится четыре новых дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
"На текущий момент в районе Коптево строят четыре жилых комплекса по программе реновации. В них предусмотрено почти две тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи будут нежилыми – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения",
– рассказал министр.
По его словам, новые жилые комплексы возводятся в районе с уже развитой инфраструктурой – неподалеку находятся станции Коптево и Лихоборы Московского центрального кольца, учебные заведения, поликлиники, магазины и кафе.
Новые дома возводят по адресам: Михалковская улица, земельный участок 10, проезд Черепановых, владение 56А, Старокоптевский переулок, владение 7, и 3-й Михалковский переулок, владения 17, владение 19. Общая площадь новостроек превысит 200 тысяч квадратных метров.
Территории возле новых домов активно благоустраивают: там проводятся работы по озеленению, создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.
Первые этажи всех построенных по программе реновации новостроек являются нежилыми. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Беседы носили неофициальный характер