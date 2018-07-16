Американский президент сделал в своем Twitter неожиданное заявление

Перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил, что Америка сама виновата в охлаждении отношений с нашей страной.

"Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, из за многолетней глупости Америки и "охоты на ведьм", которая развернулась сейчас", – заявил на своей официальной странице в соцсети глава США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

В эти минуты Трамп прибывает в резиденцию президента Финляндии, передает ТАСС. С ним американский политик пообщается за рабочим завтраком.

Напомним, саммит Россия – США состоится сегодня в Хельсинки. Лидеры двух стран обсудят важные вопросы, в числе которых – ситуация в Сирии, отношения Москвы и Вашингтона и другие. Как сообщалось ранее, встреча продлится около трех часов. Начнется она в 13:00. Запланирована протокольная часть, беседа президентов за закрытыми дверями и совместная пресс-конференция.