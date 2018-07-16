Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп признал вину Америки в ухудшении отношений с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Tomi Hänninen
Американский президент сделал в своем Twitter неожиданное заявление

Перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил, что Америка сама виновата в охлаждении отношений с нашей страной.

"Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, из за многолетней глупости Америки и "охоты на ведьм", которая развернулась сейчас", – заявил на своей официальной странице в соцсети глава США.

По теме

В эти минуты Трамп прибывает в резиденцию президента Финляндии, передает ТАСС. С ним американский политик пообщается за рабочим завтраком.

Напомним, саммит Россия – США состоится сегодня в Хельсинки. Лидеры двух стран обсудят важные вопросы, в числе которых – ситуация в Сирии, отношения Москвы и Вашингтона и другие. Как сообщалось ранее, встреча продлится около трех часов. Начнется она в 13:00. Запланирована протокольная часть, беседа президентов за закрытыми дверями и совместная пресс-конференция.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

"Дикая" Россия поссорила немцев

Мифы о нашей "немытой" стране начали надоедать европейцам

Победа на ЧМ обернулась погромами во Франции

В нескольких городах Пятой республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей