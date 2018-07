Перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил, что Америка сама виновата в охлаждении отношений с нашей страной.

"Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, из за многолетней глупости Америки и "охоты на ведьм", которая развернулась сейчас", – заявил на своей официальной странице в соцсети глава США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!