Украине не на что опереться

США временно прекратили передачу разведывательных данных Украине. Глава американских разведчиков Джон Рэтклифф подтвердил, что на данный момент сотрудничество в этой сфере приостановлено.

Ранее в американской прессе появилась информация о прекращении передачи информации киевскому режиму, а журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич передала слова главы ЦРУ Рэтклиффа о том, что "пауза" на военном и разведывательном фронтах связана с попыткой добиться ответственности от всех сторон в вопросе установления мира.

Кроме того, ранее стало известно, что власти США также приостанавливают военную помощь Украине. Вашингтонская администрация требует от киевских верховодов более четкой позиции по мирным переговорам и подтверждения готовности к диалогу.

Некоторые киевские чиновники выразили опасение, что это может ослабить обороноспособность Украины и привести к изменениям на линии фронта. В то же время украинская сторона надеется, что решение будет пересмотрено и поддержка возобновится.