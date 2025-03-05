Глава ЦРУ подтвердил паузу в передаче разведданных киевскому режиму

Американские разведчики жестко подставили Киев
Фото: www.unsplash.com
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Украине не на что опереться

США временно прекратили передачу разведывательных данных Украине. Глава американских разведчиков Джон Рэтклифф подтвердил, что на данный момент сотрудничество в этой сфере приостановлено.

Ранее в американской прессе появилась информация о прекращении передачи информации киевскому режиму, а журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич передала слова главы ЦРУ Рэтклиффа о том, что "пауза" на военном и разведывательном фронтах связана с попыткой добиться ответственности от всех сторон в вопросе установления мира.

Кроме того, ранее стало известно, что власти США также приостанавливают военную помощь Украине. Вашингтонская администрация требует от киевских верховодов более четкой позиции по мирным переговорам и подтверждения готовности к диалогу.

Некоторые киевские чиновники выразили опасение, что это может ослабить обороноспособность Украины и привести к изменениям на линии фронта. В то же время украинская сторона надеется, что решение будет пересмотрено и поддержка возобновится.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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