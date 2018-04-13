Турчинов ждет полчища российских военных

Четверть миллиона солдат готовы ринуться на Украину

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, известный своими антироссийскими высказываниями, неожиданно увидел готовящуюся атаку военных РФ.

На XI форуме по безопасности в Киеве он заявил, что над Незалежной "нависает" 20-я армия Западного военного округа РФ. А в резерве находится "первая танковая".

В любой момент, по словам Турчинова, на Украину может обрушиться 260 тысяч солдат и 3 тыс. 500 танков. Это даже больше машин, чем советские войска задействовали на легендарной Курской дуге летом 1943-го.

Также сокрушить позиции ВСУ якобы готовы 11 тыс. бронемашин, около 4 тыс. артиллерийских систем и свыше тысячи реактивных систем залпового огня. Таким силам мог мы позавидовать Ким Чен Ын со своей мощной артиллерией.

По мнению Турчинова, в случае полномасштабной войны эти части будут поддерживать 4-я и 6-я армии Военно-воздушных сил РФ.





Стоит отметить, что летом 2015 г. в Воронеж действительно прибыл штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии, а затем стало известно о строительстве военной базы в Богучаре, в 50 км от границы с Украиной. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, но назвали строительство плановым, объяснив противодействием наращиванию сил НАТО. Затем министр обороны Сергей Шойгу объяснил усиление группировок Западного округа боевыми действиями на юго-востоке Украины.

Воинские части 20-й армии также были переброшены в Брянскую и Белгородскую область. При этом Украина внимательно следит за российскими военными. Турчинов ранее уже заявлял, что группировка ВСУ в Донбассе будет увеличена. А в пятницу в кулуарах форума секретарь СНБО анонсировал масштабные испытания крылатых ракет украинского производства – они должны состояться в конце текущего года.