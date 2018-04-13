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Турчинов ждет полчища российских военных

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Четверть миллиона солдат готовы ринуться на Украину

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, известный своими антироссийскими высказываниями, неожиданно увидел готовящуюся атаку военных РФ.

На XI форуме по безопасности в Киеве он заявил, что над Незалежной "нависает" 20-я армия Западного военного округа РФ. А в резерве находится "первая танковая".

В любой момент, по словам Турчинова, на Украину может обрушиться 260 тысяч солдат и 3 тыс. 500 танков. Это даже больше машин, чем советские войска задействовали на легендарной Курской дуге летом 1943-го.

Также сокрушить позиции ВСУ якобы готовы 11 тыс. бронемашин, около 4 тыс. артиллерийских систем и свыше тысячи реактивных систем залпового огня. Таким силам мог мы позавидовать Ким Чен Ын со своей мощной артиллерией.

По мнению Турчинова, в случае полномасштабной войны эти части будут поддерживать 4-я и 6-я армии Военно-воздушных сил РФ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Markiian Lyseiko

Стоит отметить, что летом 2015 г. в Воронеж действительно прибыл штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии, а затем стало известно о строительстве военной базы в Богучаре, в 50 км от границы с Украиной. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, но назвали строительство плановым, объяснив противодействием наращиванию сил НАТО. Затем министр обороны Сергей Шойгу объяснил усиление группировок Западного округа боевыми действиями на юго-востоке Украины.

Воинские части 20-й армии также были переброшены в Брянскую и Белгородскую область. При этом Украина внимательно следит за российскими военными. Турчинов ранее уже заявлял, что группировка ВСУ в Донбассе будет увеличена. А в пятницу в кулуарах форума секретарь СНБО анонсировал масштабные испытания крылатых ракет украинского производства – они должны состояться в конце текущего года.

Александр ИЛЬИН
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